Peixe Urbano e Groupon Brasil anunciam fusão

São Paulo – O Peixe Urbano e Groupon Brasil anunciaram hoje a fusão de suas operações.

As operações das duas plataformas de ofertas locais não serão modificadas e as plataformas continuarão separadas. Gradualmente, as ofertas serão integradas, informou o Groupon em nota.

“Juntamos a liderança do Groupon Brasil na cobertura do mercado de Beleza e Viagens Locais à expertise do Peixe Urbano em Gastronomia e Entretenimento”, afirma Félix Lulion, CEO do Groupon Brasil.

Outra vantagem é que a tecnologia do aplicativo móvel do Peixe Urbano, com a funcionalidade “Use Agora”, também estará disponível para a base de usuários do Groupon Brasil. Nessa modalidade, que corresponde a 90% das ofertas de restaurantes do Peixe Urbano, o consumidor pode comprar e usar de imediato o voucher.

O processo foi capitaneado pelo fundo de investimento latino-americano Mountain Nazca que, em fevereiro, adquiriu a operação do Groupon América Latina, ou Latam. A Mountain Nazca é um fundo de investimento latino-americano, que atualmente conta com mais de 34 empresas em seu portfólio.

O Groupon Latam está presente no Chile, na Argentina, no Peru, no México, na Colômbia e no Brasil. Ele oferece em suas plataformas mais de 19 mil ofertas em serviços, hotéis e produtos de 99 mil fornecedores e para mais de 52 milhões de usuários.

O Peixe Urbano é a maior plataforma de ofertas locais do Brasil, com mais de 28 milhões de usuários cadastrados. Fundado no Brasil no início de 2010, em 2014 o Peixe Urbano foi adquirido pelo Baidu, segundo maior serviço global de buscas na web e uma das maiores empresas de internet.