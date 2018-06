PayPal lança cartão de débito para seu aplicativo Venmo

O PayPal disse nesta segunda-feira está lançando um cartão de débito para usuários de seu aplicativo móvel Venmo em uma tentativa de ampliar seu alcance com usuários mais jovens.

O Venmo, que faz parte do PayPal desde 2013, é um dos aplicativos mais populares de pagamentos nos Estados Unidos.

Segundo a empresa, usuários do cartão de débito Mastercard da Venmo podem fazer pagamentos usando o saldo em seu aplicativo em vez de ter que transferir fundos para sua conta bancária.

Com o novo cartão de débito, o PayPal espera ganhar vantagem sobre os rivais nos pagamentos digitais cada vez mais competitivos, especialmente nas transferências entre pessoas.

No ano passado, um consórcio de alguns dos maiores bancos doEstados Unidos lançou a Zelle, rede que permite que clientesenviem dinheiro instantaneamente por meio do celular.

Outro concorrente é um aplicativo chamado Cash, que é administrado pela Square, empresa lançada pelo presidente-executivo do Twitter Jack Dorsey.

O Venmo processou 12 bilhões de dólares em pagamentos no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período a Zelle movimentou 25 bilhões de dólares. A Square não divulga seu volume de transação do Cash.

O cartão da Venmo, em versão limitada, será emitido pelo Bancorp e permitirá até 400 dólares em retiradas.