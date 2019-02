Paulus, ex-dono da CVC, quer chegar a 48 hotéis até 2018

1. Golfo da Califórnia zoom_out_map 1/10 (Divulgação) Todas as acomodações têm vista para o mar nesse hotel localizado no Golfo da Califórnia, uma área desértica cercada pelo oceano pacífico e considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Entre os serviços oferecidos no spa está a purificação com barro. Nesse ritual tradicional, o hóspede é envolto pelo barro do deserto e massageado na cabeça e pés.

2. Vancouver zoom_out_map 2/10 (Divulgação) A cinco minutos de carro da Galeria de Arte de Vancouver, este hotel está a poucos quarteirões do oceano. As terapias do spa baseiam-se no conceito de Qui – a força universal que governa o bem-estar e a vitalidade, segundo a filosofia chinesa. Quando algo impede o livre fluxo do chi dentro do corpo, doenças acontecem. No hotel, uma das terapias para reestabelece o movimento do chi consiste em massagear a palma das mãos dos hóspedes em pontos específicos, com óleos essenciais e movimentos coordenados.

3. Londres zoom_out_map 3/10 (Divulgação) Hóspedes ficam em um prédio de 1885, época da rainha Vitória, próximo à Trafalgar Square. O Spa oferece um grande número de tratamentos – desde massagens para grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz a tratamentos preparatórios para quem vai embarcar em um vôo, passando por depilações rápidas para quem tem um encontro. Também fazem parte da lista reflexologia e massagens inspiradas na medicina ayurvédica.

4. Oceano Índico zoom_out_map 4/10 (Divulgação) Algumas salas do spa desse hotel têm piso de vidro. Assim, os hóspedes observam os peixes do oceano índico enquanto relaxam. Entre as terapias está a massagem com bambu, na qual os terapeutas apertam as costas do hóspede com varas do vegetal de diferentes tamanhos. Outra opção é a massagem ao som das tigelas musicais tibetanas, que vibram em diferentes frequências.

5. Irlanda zoom_out_map 5/10 (Divulgação) Localizado a uma hora de Dublin, esse hotel com campo de golfe tem um spa onde é possível aproveitar banhos de lama e banho turco. O hotel tem tratamentos que prometem reduzir instantaneamente a silhueta, relaxar os músculos, levantar a área dos olhos e tornar o busto feminino mais atraente.

6. Caribe zoom_out_map 6/10 (Divulgação) Rihana e Ophrah Winfrey estão entre os hóspedes famosos desse resort nas praias do Caribe. Visitantes podem escolher entre massagens de países tão diversos quanto China, Suécia, Tailândia ou Japão. Há terapias para estimular os Chakras, pontos do corpo que concentram a força vital segundo a filosofia hindu. Não faltam, também, massagens capazes de estimular os Doshas, os três tipos de energia vital que circulam pelo corpo humano, segundo a medicina ayurvédica.

7. Alpes zoom_out_map 7/10 (Divulgação) O Grand Hotel fica em um prédio tombado, datado de 1848. O spa, no entanto, ocupa um moderno prédio envidraçado. Lá é possível nadar em uma piscina com música subaquática e vista para as neves eternas nos Alpes. Também dá para aproveitar a sauna finlandesa, mergulhar na piscina de água salgada e tomar um banho de ervas alpinas.

8. México zoom_out_map 8/10 (Divulgação) A equipe desse spa trabalhou com uma curandeira para criar rituais e tratamentos baseados na terapias populares mexicanas. Hóspedes mais místicos também podem consultar-se com uma curandeira, que lhes indicará a melhor terapia a seguir. As ervas usadas crescem no próprio hotel.

9. Inglaterra zoom_out_map 9/10 (Divulgação) Outro hotel que mistura spa e campo de golfe, o Rockliffe fica em uma propriedade do século XVIII. Os hóspedes podem aproveitar câmaras com ar umidificado e salgado imitando o litoral, sessões de reflexologia e o Rassul, um banho de lama baseado em tradições do Oriente Médio. O spa oferece um pacote vespertino que termina em chá – afinal, estamos na Inglaterra.