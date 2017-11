Paulo Amaral, presidente da OGpar, renuncia a todos seus cargos

São Paulo – A OGpar informou, em fato relevante divulgado na noite de sexta-feira, 24, que recebeu termo de renúncia de Paulo Narcélio Simões Amaral aos cargos de diretor-presidente, para o qual havia sido reeleito em 9 de novembro de 2016, de diretor Financeiro e de diretor de Relações com Investidores, para os quais havia sido eleito em 15 de agosto de 2017.

Devido à saída do executivo, a empresa informou que foi convocada para esta segunda-feira, 27, em regime de urgência, uma reunião do Conselho de Administração da OGpar, tendo como ordem do dia a nomeação de diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores.