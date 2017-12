Participação de mercado do iPhone recua no trimestre até outubro

A participação de mercado do iPhone caiu em importantes regiões nos três meses encerrados em outubro, atingida pela indisponibilidade do modelo X no período, afirmou a empresa de pesquisa Kantar Worldpanel ComTech nesta terça-feira.

Nos Estados Unidos, a participação do sistema operacional iOS, usado no iPhone, caiu para 32,9 por cento ante 40,6 por cento há um ano, segundo os dados da empresa.

A participação do iOS também encolheu no Japão e em grandes mercados europeus, enquanto o Android, do Google, elevou sua fatia na maior parte dos mercados, afirmou a Kantar.