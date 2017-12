Paris ameaça Airbnb por anúncios de imóveis não registrados

Paris – A cidade de Paris enviou nesta segunda-feira aviso formal a sites de compartilhamento e aluguel de imóveis, como o Airbnb, exigindo que as plataformas removam imóveis anunciados sem o número de registro oficial, como parte de novas imposições a aluguéis de curto prazo.

A partir de 1º de dezembro, as pessoas que alugam apartamentos em sites especializados em Paris precisam registrá-los na prefeitura, seguindo pedido de parlamentares do mundo todo para regulamentar um setor que tem sido considerado apontado como responsável por elevar os preços dos imóveis.

As autoridades disseram que somaram mais de mil anúncios de imóveis não registrados no Airbnb e várias centenas em quatro outras plataformas: Homeaway, Paris Attitude, Sejourning e Windu.

“Estamos deixando cinco plataformas sob aviso, incluindo o Airbnb, para que removam estes anúncios”, disse Ian Brossat, uma autoridade imobiliária do conselho municipal. “A partir deste ponto, ou as plataformas removem os anúncios, o que é melhor, ou insistem e levaremos o assunto aos tribunais.”

A França é o segundo maior mercado do Airbnb após os Estados Unidos e, Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo, é o maior mercado único, com cerca de 65 mil imóveis anunciados.

Um porta-voz da Airbnb disse que a companhia ainda aguardava para receber a notificação do conselho municipal antes de comentar.