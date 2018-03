Paralisação de mineroduto da Anglo durará pelo menos 1 semana

Londres/Rio de Janeiro – A mineradora Anglo American prevê que o mineroduto que transporta sua produção de minério de ferro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro deverá ficar fora de operação por pelo menos uma semana, após o rompimento da estrutura, informou o presidente-executivo a investidores nesta terça-feira.

O rompimento ocorreu na manhã de segunda-feira, em Santo Antônio do Grama (MG), despejando 300 toneladas de uma polpa formada por uma mistura de minério de ferro com água em um córrego na região.

“Minha principal preocupação é com o meio ambiente”, disse o CEO da Anglo American, Mark Cutifani, durante uma reunião com investidores em Londres, transmitida pela internet.

Na véspera, a empresa informou que suas atividades foram paralisadas devido ao incidente.

A polpa, que vazou por 25 minutos, consiste de 70 por cento de minério de ferro e 30 por cento de água, segundo a empresa, que afirmou que o produto não é tóxico e é classificado como resíduo não perigoso. A Anglo informou que não houve vítimas.

O minério da Anglo é transportado da mina e da usina de beneficiamento, em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas (MG), até o porto, em São João da Barra (RJ), ao longo de um mineroduto de 529 quilômetros, que atravessa 33 municípios mineiros e fluminenses.

O Ministério Público Federal informou nesta terça-feira que instaurou um inquérito civil para investigar o caso.

“Imediatamente após o rompimento de tubulação do mineroduto pertencente à empresa Anglo American… o Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para investigar as causas e consequências do fato, assim como apurar responsabilidades”, disse o órgão em nota.

Por conta do problema, houve interrupção do abastecimento de água da cidade, segundo o Ministério Público Federal.