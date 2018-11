Para voltar a crescer, a Tencent quer cortar seu vício em Fortnite

A gigante chinesa Tencent, dona do aplicativo de mensagens WeChat e de jogos de sucesso como Fortnite e League of Legends e divulgará seus resultados após o fechamento do mercado chinês nesta quarta-feira de olho nos efeitos que uma medida tomada neste mês.

Em vigor desde setembro e com objetivo de estar presente em todos os jogos até o fim deste ano, a companhia implementou o controle de idade em seus jogos. A medida tem como objetivo limitar o tempo gasto por crianças e adolescentes em seus títulos. Uma base de dados da polícia será utilizada para confirmar a idade de seus jogadores.

A medida valerá, por enquanto, apenas na China. Em março, o governo chinês anunciou um congelamento na aprovação de novos jogos em consequência da relação das crianças com os games. Com a nova medida, a Tencent espera convencer as autoridades de Pequim a liberar sua galinha dos ovos de ouro.

O controle ocorre porque no país asiático as crianças estavam deixando de fazer os deveres de casa para jogar games como o Honor of Kings. O debate sobre o vício, porém, vai além das crianças, e pode afetar os resultados da companhia. Analistas esperam uma receita de 11,66 bilhões de dólares, com um crescimento anual de 24%. Embora seja um crescimento, é 2,5 bilhões de dólares a menos do que o estimado em junho deste ano. A preocupação mora na diminuição do consumo de jogos na China, maior mercado da marca. Por isso, os olhos estarão voltados para o número de usuários dos jogos. Analistas esperam que o crescimento seja de 9,9%, passando 1,06 bilhão de usuários mensais.

Os investidores também prestarão atenção no crescimento da receita em plataformas sociais da companhia, como a conhecida WeChat. A rede social pode apresentar um crescimento de 41% em sua receita, atingindo o valor de 2,25 bilhões de dólares. Seu serviço de nuvem pode ainda apresentar um crescimento de 61%, valendo 2,79 bilhões de dólares. O pagamento online do WeChat Pay pode chegar aos incríveis 280% de crescimento, somente neste ano.

Segundo analistas, o crescimento dessas novas plataformas é espetacular, mas talvez não dê conta do recuo da receita com games. Depois de bater um valor de mercado de 573 bilhões de dólares em janeiro, a Tencent, listada em Hong Kong, recuou 40%. Perder 220 bilhões de dólares em 10 meses é feito até para os padrões chineses.