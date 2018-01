Para analistas, Apple tem 40% de chance de comprar a Netflix

Comprar a Netflix está nos planos da Apple? De acordo com os analistas do Citi, Jim Suva e Asiya Merchant, isso tem 40% de chance de acontecer. O investimento é cogitado depois da aprovação do corte de imposto corporativo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com o Bussines Insider, o corte juntamente com um subsídio único para que as empresas repatriem dinheiro guardado no exterior, sem um grande recolhimento de imposto, garantirá a Apple uma boa quantia em dinheiro disponível, mais precisamente são nada mais, nada menos que US $252 bilhões de dólares.

A previsão ainda não foi confirmada, mas com a concorrência no mercado de streaming consideravelmente aquecida depois que a Disney anunciou planos para retirar seu conteúdo da Netflix e começar seu próprio serviço de transmissão em 2019, fica mais possível de enxergá-la surgindo no horizonte.