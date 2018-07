Paper Excellence concluirá aquisição da Eldorado Brasil em agosto

São Paulo – A Paper Excellence informou que concluirá no início de agosto a aquisição da Eldorado Brasil, conforme antecipou a Coluna do Broadcast. O processo foi iniciado em 2 de setembro do ano passado e prevê a compra das ações e a admissão das dívidas da empresa.

Até 10 de agosto será feito pagamento complementar por 50,59% das ações da companhia, que permanecem com a J&F Investimentos. Com isso, a Paper Excellence passa a ser dona de 100% da Eldorado Brasil. O prazo para a conclusão da aquisição é setembro deste ano.

A Paper Excellence adquiriu 49,41% da Eldorado por R$ 3,8 bilhões e agora, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 17, vai pagar aproximadamente R$ 4 bilhões pelas ações restantes. O plano, ao assumir a produtora de celulose, que em 2017 superou 1,7 milhão de toneladas de produção, é refinanciar as dívidas.

Em 2 de setembro de 2017, foi assinado o contrato de compra e venda da Eldorado Brasil entre a Paper Excellence e a J&F Investimentos. Em 25 de setembro, foram adquiridos 13% das ações. Em dezembro, outros 36,41%, pertencentes aos fundos de pensão Petros e Funcef, à J&F e ao FIP Olímpia. Todos os fundos exerceram o direito de “tag along”.

“A conclusão da compra reforça a estratégia da Paper Excellence de expandir sua operação que sempre teve o Brasil no radar por ser um país com uma posição diferenciada no cenário global de produção do setor. A Eldorado é uma aquisição importante porque inclui no seu portfólio ativos de produção de celulose de eucalipto”, diz o comunicado da empresa.