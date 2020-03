Pão de Açúcar terá horário exclusivo para clientes com mais de 60 anos

O Pão de Açúcar informou que, a partir desta quarta-feira, 18, as lojas da rede terão horário de atendimento exclusivo para clientes com mais de 60 anos de idade, das 6 às 7 da manhã, todos os dias. A medida faz parte dos esforços da empresa no combate ao coronavírus.

De acordo com comunicado, a medida é válida para as lojas do formato de supermercado em todo o país, exceto unidades dentro de shopping centers, que seguirão os horários de cada estabelecimento.

A rede destaca seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), reforçando a higienização de cestos e carrinhos e demais pontos de contato nas lojas “a fim de assegurar um ambiente apropriado para as necessidades de compras.”

A medida vem em meio à pandemia que pode atingir 5 mil pessoas até o final deste mês, segundo pesquisadores.

O receio dos consumidores é que falte produto nas gôndolas. Conforme apurou a reportagem da EXAME, já é possível notar a falta de álcool em gel, água e produtos de limpeza em alguns estabelecimentos. Os supermercadistas garantem, entretanto, que até o momento não há previsão de desabastecimento no país, nem na capital paulista, onde foi registrado o maior número de casos até agora.