Pão de Açúcar prevê investir entre R$ 1,7 e R$ 1,8 bilhão em 2019

São Paulo – O Grupo Pão de Açúcar divulgou suas projeções de investimentos para o ano de 2019, que devem ficar entre R$ 1,7 bilhão e R$ 1,8 bilhão, com foco nos projetos de “maior retorno relacionados à expansão e otimização dos formatos”. Em 2018, os investimentos somaram R$ 1,7 bilhão, cifra 28,8% superior a 2017.

Segundo a empresa, a expectativa para este ano é pela abertura entre 15 e 20 unidades do Assaí e a reformas de 10 a 15 lojas da bandeira Pão de Açúcar e a sua retomada do processo de expansão. Além disso, a varejista prevê a abertura de no mínimo 15 lojas de proximidade e negócios especializados, assim como a continuidade do plano de modernização de drogarias e expansão de postos.

Em relação ao supermercado Extra, a empresa afirma que vai dar continuidade à revitalização de lojas em Mercado Extra e conversões em Compre Bem, totalizando 100 lojas de Extra Super reformadas ou convertidas. Sobre os Malls, a companhia afirma que haverá iniciativas para melhorar o custo de ocupação, principalmente no Extra Hiper.