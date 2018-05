Pão de Açúcar diz que greve impacta estoque de hortifruti, carnes e aves

São Paulo – O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou por meio de nota que registrou em suas lojas das bandeiras Extra, Assaí e Pão de Açúcar falta de itens de hortifruti nesta quinta-feira, 24. Estoques de carnes e aves também começam a ser impactados e podem faltar no Extra e no Pão de Açúcar, de acordo com a companhia.

A empresa afirma que há dificuldade de recebimento e expedição de produtos tanto nas centrais de distribuição quanto lojas da companhia, uma consequência da paralisação dos caminhoneiros autônomos.

“A companhia segue acompanhando os desdobramentos das manifestações, esperando que a situação seja normalizada o mais rapidamente possível e busca alternativas para atender o maior número de clientes”, informou o grupo varejista em nota.

“Dentre as iniciativas adotadas, está a identificação de fornecedores locais para tentar mitigar os impactos da falta de abastecimento”, acrescenta.