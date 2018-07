Panasonic avaliará investimento adicional com Tesla, diz executivo

Osaka – A Panasonic vai considerar investimento adicional na chamada Gigafactory da Tesla, se solicitado pela fabricante de veículos elétricos, disse um executivo do conglomerado japonês nesta segunda-feira.

O investimento seria além do montante de 1,6 bilhão de dólares que a Panasonic está desembolsando na fábrica de bateria automotiva, que opera em conjunto com a Tesla em Nevada, nos Estados Unidos.

“Nós com certeza consideraríamos investimento adicional se fôssemos solicitados a fazer isso”, disse Yoshio Ito, chefe do negócio automotivo da Panasonic, em entrevista com a imprensa, respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de investimento adicional caso houvesse a oportunidade.

O investimento inicial da Panasonic na Gigafactory está quase completo e a fabricante japonesa de eletrônicos não tomou qualquer decisão sobre recursos adicionais, disse Ito.

As declarações acontecem após a Tesla atingir sua meta de produzir 5 mil sedãs elétricos Model 3 na manhã de domingo, horas depois da meta de meia-noite determinada pelo presidente-executivo Elon Musk, disseram à Reuters dois funcionários da fábrica.

A produção do Model 3, que começou em julho do ano passado, passou por uma série de problemas, incluindo excesso de confiança em automação, o que criou gargalos na produção de baterias.

A Panasonic é a fornecedora exclusiva de célula de bateria para a atual produção de modelos da Tesla, fabricando-as no Japão, assim como na Gigafactory.