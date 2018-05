PagSeguro tem salto no lucro do 1º trimestre, a R$148,5 mi

São Paulo- A empresa de meios eletrônicos de pagamento PagSeguro teve lucro líquido de 148,5 milhões de reais no primeiro trimestre, um salto ante o desempenho positivo de 60,6 milhões obtido no mesmo período do ano passado.

A companhia, do grupo UOL e que abriu capital nos Estados Unidos em janeiro, em uma operação que movimento quase 3 bilhões de dólares, registrou um avanço de 107 por cento na receita líquida dos três primeiros meses de 2018, a 928 milhões de reais.

A empresa afirmou no balanço que o avanço na receita foi apoiado em um salto no volume de transações processadas, que atingiu 14,4 bilhões de reais no primeiro trimestre, um avanço de 139 por cento no comparativo anual.

Segundo a PagSeguro, a base de vendedores ativos que usam a plataforma da empresa atingiu no final de março 3,1 milhões, um crescimento de 83 por cento na comparação anual.

No mesmo período, a maior empresa do setor no Brasil, a Cielo, de Banco do Brasil e Bradesco, teve queda de 7 por cento no lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, a 932 milhões de reais. O volume financeiro nos terminais da empresa subiu 5,6 por cento, para 152,7 bilhões de reais.