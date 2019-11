PagSeguro tem alta de 48% no lucro do 3º trimestre

São Paulo – A empresa de meios de pagamento PagSeguro divulgou nesta terça-feira (19) alta de 48% no lucro líquido do terceiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para 342,6 milhões de reais, com salto no número de clientes e no número de transações.

A companhia encerrou setembro com 5 milhões de clientes ativos, um crescimento de 1,2 milhão nos últimos 12 meses. O volume total de pagamentos alcançou 29,4 bilhões de reais, uma expansão de 45% sobre o terceiro trimestre de 2018.

A receita líquida de transações e outros serviços somou 1,4 bilhão de reais, 43,7% acima do obtido entre julho e setembro de 2018.

O resultado foi divulgado dias depois que a rival Stone publicou crescimento de 173% no lucro líquido do terceiro trimestre, a 172 milhões de reais. O número de clientes ativos foi de 360,2 mil, aumento de 79,5% na comparação com um ano antes.