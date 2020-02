PagSeguro tem alta de 29% no lucro do 4º trimestre

A PagSeguro teve alta de 29,4% no lucro líquido do quarto trimestre ante mesmo período do ano anterior, para 391,9 milhões de reais, divulgou a companhia de meios de pagamento nesta quinta-feira.

O volume transacionado de pagamentos na plataforma da empresa, que tem entre rivais a Cielo e a Stone, somou 34,3 bilhões de reais, um crescimento de 39% na comparação anual. A base de usuários ativos encerrou o ano passado em 5,3 milhões, expansão de 1,1 milhão ante 2018.

A empresa apurou receita líquida com operações de pagamentos e outros serviços de 1,5 bilhão de reais, avanço de 37,2% sobre o quarto trimestre de 2018.

O custo de vendas e serviços subiu 12,1% no período, para 747,4 milhões de reais, mas como percentual da receita líquida, os custos recuaram de 82,6% para 80,1%. Já as despesas com vendas dispararam 124,5%, para 186,6 milhões de reais. Segundo a PagSeguro, o aumento é relacionado a “despesas com marketing”.

A ação da PagSeguro, listada em Nova York, encerrou nesta quinta-feira em queda de 5,3%, a 32,70 dólares.