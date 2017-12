PagSeguro pode fazer IPO em NY no 1º tri de 2018, dizem fontes

São Paulo – A empresa de meios eletrônicos de pagamentos PagSeguro avalia fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York no primeiro trimestre de 2018, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters.

A PagSeguro, que presta serviços de pagamento online e móvel, tem conversado com o Goldman Sachs para um IPO desde o início do ano.

O UOL, controlador da PagSeguro, está decidindo se lista a empresa na Bolsa de Valores de Nova York ou na Nasdaq, disseram as fontes, pedindo anonimato porque o assunto é sigiloso.

O Goldman Sachs não quis comentar. O UOL não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Se for bem sucedido, o IPO da PagSeguro será o primeiro de uma onda de startups de tecnologia financeira, as fintechs.

A loja online de calçados e roupas Netshoes captou 149 milhões de dólares em uma listagem na Nasdaq em abril.

O acionista controlador da PagSeguro, UOL, foi listado em São Paulo entre 2005 e 2012, quando decidiu pela deslistagem.

O PagSeguro compete com empresas como Cielo e Redecard.