PagSeguro pode estar mais perto de ter o próprio banco?

São Paulo – Menos de seis meses após seu IPO bilionário, a PagSeguro anunciou uma nova oferta de ações, que pode movimentar até 1,2 bilhão de dólares. Incomum, a oferta levanta a dúvida sobre o que a empresa deve fazer com o dinheiro. A movimentação pode significar que a fintech está mais perto de realizar um plano ousado: ter um banco para chamar de seu.

A possibilidade da empresa se associar a uma instituição financeira ou criar ela própria o seu banco não é nova. A companhia já oferece a seus clientes uma conta de pagamento, pelo meio digital ou por maquininhas. Com um banco digital, poderia fazer a antecipação dos recebíveis de seus clientes e oferecer novos serviços.

Outra possibilidade é que a empresa use o capital para fazer uma aquisição, avalia Edson Santos, especialista em meios de pagamentos. “Talvez eles estejam olhando para alguma fintech disponível no mercado.” Há ainda a chance de o dinheiro ser usado apenas para o crescimento orgânico da companhia, com despesas como marketing, distribuição e pré-pagamento para lojistas.

As diversas alternativas na mesa expõem um fato: a PagSeguro não revelou detalhes sobre o que deve fazer com o dinheiro. No comunicado a seus investidores, a empresa diz apenas que vai “continuar aproveitando as novas oportunidades de mercado, ao aumentar os investimentos em novas tecnologias, produtos e serviços para seu ecossistema digital”.

O mistério gera estranheza, já que a oferta de ações acontece antes do fim do período de lock up pós-IPO (espécie de quarentena que em geral dura 180 dias) . “Não é usual o controlador vender suas ações antes do fim do período de lock up. Normalmente, quando faz isso, ele avisa o que fará com o dinheiro. O investidor fica preocupado por não entender a movimentação”, afirma Santos. Não à toa, as ações da companhia tiveram queda de 13% na manhã de hoje na Bolsa de Nova York.

Dois terços das ações a serem oferecidas serão vendidas pelo UOL, controlador da PagSeguro, que mesmo após a oferta permanecerá com 91% das ações com direito a voto. Isso significa que, se conseguir levantar o montante esperado, o UOL pode embolsar 715 milhões de dólares, enquanto 485 milhões de dólares ficariam para a operação.

Na visão do BTG Pactual, a nova oferta de ações é pouco ortodoxa, mas não necessariamente um problema. Outras empresas de tecnologia nos Estados Unidos também têm feito ofertas de ações antes do fim do lock up, diz relatório do banco. Porém, a decisão “não enviará o melhor sinal para alguns investidores”, avisa o banco.

Para o BTG, o capital adicional “levanta mais questões sobre onde a PagSeguro vai usar o dinheiro, uma vez que não usá-lo significa deterioração dos retornos”.

Na visão de Guilherme Horn, diretor de inovação da Accenture , “a PagSeguro tem demonstrado agilidade em suas ações, sejam relativas ao modelo de negócio ou à estrutura financeira de suas operações”. “Isso é uma sinalização importante, num segmento altamente competitivo como o de pagamentos. Isto gera confiança para o investidor”, completa.