PagSeguro anuncia pagamento instantâneo para operações de crédito e débito

São Paulo — A PagSeguro, do UOL, anunciou na manhã desta segunda-feira, 22, um novo recurso que permitirá aos comerciantes receberem o pagamento de transações de débito e crédito de forma instantânea. O novo sistema, disponível a partir do dia 1º de maio, é lançado em meio ao aumento de concorrência entre os donos de maquininhas, com redução de taxa e prazo de pagamento aos lojistas.

De acordo com comunicado da PagSeguro, o recurso permitirá a todos os comerciantes e pessoas físicas que utilizam seus terminais (POS, em inglês) receber pagamentos de transações com cartões de crédito à vista, parcelado e no débito no mesmo momento da venda, mesmo nos finais de semana e feriados, com custo da liquidação de um dia. A empresa garante que é a único adquirente a oferecer essa opção no Brasil.

“Ao lançar esse novo recurso de assentamento, a PagSeguro reforça seu compromisso de focar nas necessidades dos pequenos comerciantes, melhorar seu ecossistema e apoiar o crescimento de seus clientes”, diz a empresa, no comunicado.

Na semana passada, a Rede, do Itaú Unibanco, anunciou a isenção da antecipação de recebíveis de cartões de crédito à vista para clientes que recebam seus pagamentos no próximo banco.

Antes, a GetNet, do Santander Brasil, diminuiu as taxas das transações nas modalidades de débito e crédito à vista para 2% e o prazo de pagamento, que tradicionalmente é de 30 dias, para dois.