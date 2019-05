Os principais números da Natura após a compra da Avon

Em um movimento para se tornar cada vez mais internacional, a Natura acaba de anunciar a compra de sua concorrente Avon. É a maior operação da brasileira e a ajuda a dar um salto em sua participação de mercado.

Com a aquisição, ela se torna a maior companhia de beleza do mundo em vendas porta a porta, com mais de 6 milhões de consultoras ou representantes, milhares de lojas físicas e operações de comércio eletrônico.

A Natura, conhecida fora do Brasil mais por suas ações ambientais na Amazônia do que por seus produtos, vem numa guinada para tornar-se uma empresa de beleza global há alguns anos. Em 2017, a brasileira comprou a britânica The Body Shop e a australiana Aesop, buscando construir um portfólio mais amplo e com produtos e preços diversificados em lojas no exterior.

A The Body Shop tem quase 3.000 lojas pelo mundo, enquanto a Aesop, mais focada em produtos premium, tem mais de 300. As empresas têm foco diferente do da Natura, que tem apenas 36 lojas físicas e cujo principal ativo são as mais de 1 milhão de consultoras no Brasil e 600.000 nos países da América Latina.

Veja abaixo os principais números das duas companhias.