“Os pequenos e médios negócios são os que mais sofrem na crise”, diz Stone

Os pequenos e médios negócios são os que mais sofrem durante a crise. A afirmação foi feita por Augusto Lins, presidente da processadora de pagamentos Stone, em entrevista ao exame.talks.

Segundo Lins, os pequenos empreendedores precisam de ajuda tanto do governo, como da população. Para ele, as medidas anunciadas até agora foram bem avaliadas e vão ajudar ao empreendedor atravessar esse período.

“Estou falando aos meus clientes para não demiterem agora, porque na retomada da atividade terão que contratar. Agora, tem que manter a calma. As ajudas anunciadas vão chegar.”

Sobre o que a população pode fazer para ajudar as PMEs, Lins destaca o consumo e pede para que as pessoas comprem do pequeno negócio dos bairros ondem moram. A empresa lançou uma campanha de incentivo ao comércio local, denominada de “Compre Local, Cuide do Pequeno Negócio”. Dos clientes da Stone, 80% são empresas de pequeno e médio porte.

Veja a entrevista completa abaixo: