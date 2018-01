Os números do mercado automotivo, que em 2017 voltou a acelerar

São Paulo – Depois de ver os números caírem por 4 anos seguidos, o mercado automotivo voltou a acelerar. Em 2017, as vendas de carros novos cresceram quase 10% em relação ao ano anterior, chegando a mais de 1,8 milhão de emplacamentos, segundo a Fenabrave.

Ao somar todos os veículos, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e máquinas agrícolas, o número chega a 3,2 milhões de unidades 0 km vendidas em 2017, aumento de 1,33%.

Vale lembrar que, depois de anos de queda, as vendas chegaram ao menor nível desde 2006 e, portanto, a base de comparação é pequena.

Entre os automóveis, um se destaca. O Ônix, da GM, manteve a liderança das vendas durante todo o ano, bem distante do segundo lugar, o HB20, da Hyundai – a diferença é de quase 83 mil unidades.

Veja no gráfico abaixo quais foram os carros mais populares do ano, as maiores montadoras e a venda de veículos novos por região.