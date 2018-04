Os novos planos da Natura para se multiplicar e ganhar o mundo

São Paulo – A Natura quer multiplicar sua receita, expandir internacionalmente e desenvolver novos canais de venda nos próximos cinco anos. Ela quer se tornar mais eficiente, internacional e multicanal. A venda direta, que já foi o único canal de venda da companha, está perdendo espaço para lojas próprias, franquias e vendas online.

Os planos e o futuro dos negócios estão detalhados no seu relatório anual de desempenho, divulgado esta semana. É a primeira vez que a companhia publica os resultados das suas três marcas, Natura, Aesop e The Body Shop, em conjunto.

Parte dos planos vem justamente da integração da Natura e Aesop com a The Body Shop, comprada em junho de 2017 e incorporada em setembro do ano passado. Com 9% de suas vendas online e 3.049 lojas físicas espalhadas pelo mundo, a divisão mais internacional do grupo pode ajudar na expansão das outras marcas, diz a Natura.

Com a união das três companhias, o grupo adotou uma nova identidade, a Natura &CO. De acordo com o relatório, a companhia espera, em 2018, “consolidar as bases de nosso grupo e, assim, construir o ambiente para que os negócios ganhem impulso”.

Transformações na Natura

As principais transformações no grupo começam na sua divisão mais antiga, a própria Natura. Em apresentação a analistas e investidores, a companhia disse que a marca estava perdendo ritmo entre 2014 e 2016, por conta das mudanças nos hábitos de compra, novas marcas e novos competidores na venda direta.

Por isso, ela mudou seu modelo de venda direta em 2017, agora chamada de venda por relações. As consultoras têm a possibilidade de se tornarem líderes de equipe e avançar em sua carreira, com novos níveis hierárquicos. A Natura tem 1,7 milhão de consultoras na América Latina.

No ano anterior já havia aberto sua primeira loja física – hoje já são 26 no Brasil, América Latina, Estados Unidos e França.

A marca também está investindo em seu canal digital, que responde por apenas 2% do total de vendas. Um dos caminhos é aumentar o uso do aplicativo Consultoria Natura, que dá acesso a informações sobre sua atividade, incluindo estatísticas de compra e treinamentos à distância. Cerca de 500 mil consultoras, ou 45% do total, já usam o app e a meta é chegar a 1 milhão de consultoras no ambiente digital até 2019. Também já foram criadas 160 mil lojas virtuais pelas consultoras no portal Rede Natura.

Internacionalização

Com presença em 72 países, a Natura &CO ainda tem bastante espaço para crescer internacionalmente. Isso porque Brasil, Estados Unidos e França são os únicos países nos quais as três marcas do grupo estão presentes.

A The Body Shop é a marca mais internacional, com presença em 68 países. De acordo com a companhia, essa base pode ajudar no crescimento das outras marcas. A expansão internacional tem grande potencial, diz a empresa, já que 66% do mercado em que a TBS está presente é novo para a Natura.

Além disso, também é possível usar a experiência e o conhecimento para ajudar lojas das outras marcas a atingirem o lucro mais rapidamente.

Com os investimentos, transformações e sinergias, a empresa quer multiplicar o seu tamanho. Nos próximos cinco anos, projeta um crescimento percentual na receita de um dígito, de 11,67 bilhões de reais em 2017 para 17,15 bilhões de reais em 2022.

Confira no infográfico abaixo os principais números e planos da Natura &CO.