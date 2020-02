Os maiores (e mais populares) parques da Disney ao redor do mundo

São Paulo — Bob Iger, que foi o CEO da Disney por 15 anos, saiu do comando da empresa nesta terça-feira, 25. No lugar dele, assume Bob Chapek, que trabalhou para incorporar os temas e personagens das aquisições de Iger (Fox, Marvel e Pixar) aos famosos parques da marca.

Os parques da Disney estão espalhados em cinco países (Estados Unidos, França, China, Singapura e Japão). O maior complexo é o “Walt Disney World”, que fica na Flórida e tem uma área de 103,6 quilômetros quadrados. É nesse complexo que estão, entre outros, os parques temáticos “Animal Kingdom”, “Magic Kingdom”, também pertencentes à Disney, e o “Universal Studios”, que está na mesma área mas não faz parte do grupo.

Ao todo, as propriedades da empresa do Mickey receberam 157 milhões de visitantes em 2018, segundo a Themed Entertainment Association (TEA), que acompanha a movimentação do setor. No mesmo ano, os parques também foram responsáveis pela metade dos quase 60 bilhões de dólares faturados pela empresa.

Apesar de ser um dos menores parques em termos de área, o “Magic Kingdom” (Orlando) mostra que tamanho não é documento e lidera em número de visitantes: do número total, 20,8 milhões foram visitar o castelo da Cinderela.

Confira abaixo os parques temáticos mais populares do mundo em número de visitantes e em área construída em 2018, último dado divulgado.

Os parques temáticos mais populares do mundo (2018)

Magic Kingdom, Flórida — 20,86 milhões de visitantes Disneyland Park, Califórnia — 18,67 milhões de visitantes Tokyo Disneyland — 17,9 milhões de visitantes Tokyo Disneysea — 14,65 milhões de visitantes Universal Studios Japão — 14,3 milhões de visitantes Animal Kingdom, Flórida — 13,75 milhões de visitantes Epcot, Flórida — 12,44 milhões de visitantes Xangai Disneyland — 11,8 milhões de visitantes Hollywood Studios, Flórida — 11,26 milhões de visitantes Chimelong Ocean Kingdom — 10,83 milhões de visitantes Universal Studios, Flórida — 10,71 milhões de visitantes Disney California Adventure Park — 9,87 milhões de visitantes

FONTE: AECOM/Tea 2018

Área em quilômetros quadrados