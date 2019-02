Os ex-bilionários brasileiros de 2015, segundo a Forbes

São Paulo – Juntar bilhões de dólares em fortuna neste ano foi mais difícil que no ano passado – e muitos ricaços do país ficaram de fora da lista de bilionários brasileiros da Forbes por causa disso.

No total, a lista da publicação de 2015 trouxe 54 nomes de brasileiros, contra 65 presentes no ranking do ano passado.

A fortuna acumulada por eles também caiu de 5,42% para US$ 181,2 bilhões. Alguns fatores podem ajudar a queda.

Na lista do ano passado, havia um recorde de herdeiros e alguns deles ficaram de fora da lista de 2015.

Em outros casos, como o do empresário César Mata Pires, dono da OAS, pode tratar-se mais da desvalorização de ativos que outra coisa.

A OAS é uma das empresas denunciadas pelos delatores da Operação Lava Jato, que investiga um sistema de corrupção da Petrobrás junto com empresas parceiras.

As vendas de parte das ações das empresas que presidiam devem ter influenciado nos valores de patrimônio dos empresários da construção Elie Horn, da Cyrela, e Rubens Menin, da MRV.

Já Silvio Santos e Carlos Wizard Martins, do Grupo Multi Educação, figuravam na lista de 2014 com US$ 1 bilhão cada e a valorização do dólar deve ter pesado na soma de suas riquezas.

Nada que também desabone a riqueza acumulada por nenhum deles, claro.

Pelo segundo ano consecutivo o empresário Eike Batista ficou de fora da lista, graças à queda de seu império X nos últimos anos.

Veja, a seguir, os ex-bilionários brasileiros da lista da Forbes de 2015 – as pessoas que estava na lista anterior, mas ficaram de fora dessa: