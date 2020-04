Os conselhos de Luiza Helena Trajano para lidar com a crise do coronavírus

“Tudo passa. O tempo é o melhor remédio para tudo”, diz Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, sobre a crise do coronavírus. Em uma live da série exame.talks nesta sexta-feira (3), Trajano afirmou que a coletividade e o cuidado são dois pontos-chave para lidar com a situação.

Trajano tem feito um apelo aos empresários para que eles conservem os empregos e não fiquem em pânico. Durante a transmissão, ela voltou a salientar que, no momento, a saúde dos funcionários deve ser a prioridade das companhias.

Confira uma seleção dos melhores conselhos: