Os carros seminovos que vendem mais rápido nas concessionárias

São Paulo – O Ford Ka+, Corsa Sedan e o Fiat Fiorino estão entre os veículos seminovos com maior giro nas concessionárias brasileiras. De sua entrada na loja até a sua revenda online, esses veículos ficam entre 10 e 14 dias no estoque.

Os dados foram retirados da plataforma AutoAvaliar, com base nas transações realizadas entre 2,7 mil concessionárias e 20 mil lojistas multimarcas no país, entre janeiro e junho deste ano.

A AutoAvaliar é uma plataforma que integra revendedores independentes e concessionárias de veículos. A plataforma WEB da AutoAvaliar conta também com uma ferramenta de avaliação de veículos e um pregão online.

Segundo o levantamento da empresa, os veículos seminovos ficaram em média 15 dias em estoque no primeiro semestre. De acordo com o mapeamento, o valor médio das transações eletrônicas no semestre foi de R$ 28,9 mil por automóvel usado, ante os R$ 26,7 mil verificados no semestre anterior.

Segundo JR Caporal, CEO da AutoAvaliar, as concessionárias brasileiras estão reinventando seus negócios com a aposta no comércio eletrônico de seminovos. O comércio eletrônico de seminovos no País movimentou cerca de R$ 5,8 bilhões no primeiro semestre de 2018. O resultado é 54% maior em comparação com o mesmo período do exercício anterior, quando as vendas atingiram R$ 3,9 bilhões.

Já o lucro com a venda de usados via pregão eletrônico foi da ordem de R$ 126 milhões no semestre, um crescimento de mais de duas vezes em relação ao exercício anterior, quando os resultados atingiram aproximadamente R$ 56 milhões.

De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), mais de 720 mil carros usados foram vendidos em junho de 2018. No acumulado do ano, foram 4,42 milhões de veículos seminovos que passaram a outro dono, alta de 0,82% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em relação aos carros novos, foram emplacados 163 mil veículos novos no mês e 958 mil no acumulado do ano, alta de 13% em relação ao primeiro semestre de 2017.

Veja na tabela abaixo os veículos com menos tempo de estoque na concessionárias.