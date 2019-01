Os carros mais vendidos e outros números do setor automotivo em 2018

São Paulo – Depois de uma queda dramática durante os anos de crise, o setor automotivo está otimista. No ano que acaba de se encerrar, foram vendidos 2,1 milhões de carros, alta de 13,23% em relação ao ano passado, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores).

O Onix, da GM, segue sendo o carro mais vendido. Foram 210 mil unidades emplacadas em 2018, o dobro do segundo colocado, o HB20 da Hyundai.

O aumento de vendas em 2017 e 2018 foi puxado por frotistas e empresas de aluguel de carros, as quais têm atraído motoristas de aplicativos.

A expectativa é que, em alguns anos, o setor volte ao nível de 2012, quando foram vendidas 3,8 milhões de unidades. Para isso, as montadoras devem investir, até 2022, o dobro do último ciclo buscando trazer de volta a euforia do início da década.

Veja no gráfico a seguir os principais números do mercado automotivo em 2018: