Os 6 estúdios mais lucrativos de Hollywood em 2014

São Paulo – Com o filme Maleficent, a Disney conquistou o topo da lista de estúdios mais lucrativos de Hollywood, segundo a Forbes . No estúdio , o segmento de filmes de entretenimento teve lucro de 1,7 bilhão de dólares, sobre um faturamento de 7,2 bilhões de dólares. A marca impressionante da Disney foi impulsionada pelas bilheterias de filmes de sucesso, como Maleficent, que teve faturamento de 758 milhões de dólares. A Forbes calculou a proporção entre faturamento e lucro para produzir o ranking com os 6 estúdios que são listados na Bolsa. Os seis maiores estúdios de cinema de Hollywood somaram 5,9 bilhões de dólares em lucros em 2014. Veja nas imagens os 6 estúdios mais lucrativos dos Estados Unidos, segundo a Forbes