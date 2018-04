Os brasileiros voltaram a comprar carros; veja os 50 preferidos

São Paulo – Os brasileiros voltaram a comprar carros novos. No mês de março, foram emplacados mais de 172 mil carros novos, aumento de 33,16% em relação ao mês anterior e de 9,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Já no acumulado do trimestre, 451 mil carros novos ganharam as ruas, contra quase 392 mil no mesmo período de 2017, de acordo com levantamento feito pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores)

A líder do mercado brasileiro é a GM, dona do Onix e do Prisma, em primeiro e quinto lugar no ranking dos carros mais vendidos do período. Ela foi responsável por 18,2% das vendas de carros novos no começo do ano.

Ela também é a montadora do carro cujas vendas mais subiram no período: o Tracker. Foram 6.651 emplacamentos no trimestre, aumento de 260%.

Em segundo lugar, está a montadora Volkswagen, com 14,23% do mercado. Ela é a fabricante do Polo e do Gol, que também figuram no topo da lista dos mais populares.

Veja na tabela abaixo quais foram os 50 carros mais vendidos no primeiro trimestre de 2018.