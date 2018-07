Os 50 carros mais vendidos no ano (até agora)

São Paulo – Desde o início do ano, 958 mil carros novos chegaram às ruas do país. De acordo com levantamento feito pela Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores), as vendas subiram 18% no acumulado do ano. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, foram vendidos 1,54% a mais de veículos novos.

A montadora GM mantém a dianteira do mercado no primeiro semestre do ano, com participação de 17,7%. Em segundo lugar está a Volkswagen, com 14,2% de participação.

Os hatch pequenos Onix, da GM, HB20 da Hyundai e o Polo, da Volkswagen, estão no topo do ranking dos carros mais vendidos nos seis primeiros meses do ano. Os hatch pequenos correspondem a 29,34% das vendas totais. Em seguida, estão dois carros de entrada: o Ka, da Ford e o Gol, da Volkswagen.

Ainda que esses carros populares sejam os mais vendidos, os que viram suas vendas aumentarem com maior intensidade no período estão em outra categoria.

O Tracker, da GM, viu as vendas quase triplicarem e foram emplacados 114,56% mais veículos Captur, da Renault, em relação ao mesmo período do ano passado. Ambos são SUVs, categoria que representa 23,4% de todos os carros novos emplacados, segundo levantamento da Fenabrave.

Em maio, as montadoras precisaram paralisar suas fábricas por conta da greve dos caminhoneiros, que levou ao desabastecimento de peças. A greve interrompeu 18 meses seguidos de crescimento na montagem de veículos. Já em junho as empresas convocaram jornadas extras de produção para recuperar o tempo perdido.

Veja abaixo os 50 carros mais vendidos no acumulado do ano e no mês de junho.

Carros mais vendidos no acumulado do ano

Ranking Carro Vendas acumuladas até junho de 2018 Vendas acumuladas até junho de 2017 Variação Montadora 1 ONIX 89.620 83.236 7,67% GM 2 HB20 50.419 51.149 -1,43% HYUNDAI 3 KA 48.262 44.650 8,09% FORD 4 POLO 34.138 Não há dados Não se aplica VW 5 GOL 32.512 36.209 -10,21% VW 6 PRISMA 32.015 31.202 2,61% GM 7 KWID 29.678 Não há dados Não se aplica RENAULT 8 COROLLA 28.554 29.188 -2,17% TOYOTA 9 COMPASS 28.194 22.003 28,14% JEEP 10 ARGO 27.983 Não há dados Não se aplica FIAT 11 SANDERO 25.093 38.867 -35,44% RENAULT 12 MOBI 24.997 25.618 -2,42% FIAT 13 HR-V 23.149 23.218 -0,30% HONDA 14 KICKS 21.837 12.766 71,06% NISSAN 15 RENEGADE 21.430 17.792 20,45% JEEP 16 CRETA 20.152 17.323 16,33% HYUNDAI 17 ETIOS HB 19.509 20.647 -5,51% TOYOTA 18 FOX 18.727 20.840 -10,14% VW 19 VIRTUS 16.937 Não há dados Não se aplica VW 20 KASEDAN 16.937 12.469 35,83% FORD 21 ECOSPORT 15.988 14.182 12,73% FORD 22 HB20S 15.446 14.862 3,93% HYUNDAI 23 VOYAGE 15.282 18.413 -17,00% VW 24 ETIOS SEDAN 14.927 14.637 1,98% TOYOTA 25 FIT 13.832 12.701 8,90% HONDA 26 TRACKER 13.440 4.825 178,55% GM 27 CIVIC 13.142 14.696 -10,57% HONDA 28 VERSA 12.907 9.113 41,63% NISSAN 29 CRONOS 11.185 Não há dados Não se aplica FIAT 30 LOGAN 10.098 10.910 -7,44% RENAULT 31 SPIN 9.817 11.199 -12,34% GM 32 UP 9.797 18.220 -46,23% VW 33 CRUZE SEDAN 9.705 8.791 10,40% GM 34 CAPTUR 9.342 4.354 114,56% RENAULT 35 FIESTA 8.977 8.429 6,50% FORD 36 SIENA 8.545 13.148 -35,01% FIAT 37 DUSTER 8.402 9.667 -13,09% RENAULT 38 COBALT 8.309 11.487 -27,67% GM 39 WR-V 7.975 5.983 33,29% HONDA 40 MARCH 6.592 8.263 -20,22% NISSAN 41 CITY 6.335 7.796 -18,74% HONDA 42 HILUX SW4 6.142 6.270 -2,04% TOYOTA 43 UNO 4.761 20.196 -76,43% FIAT 44 IX35 4.514 4.587 -1,59% HYUNDAI 45 2008 4.229 4.982 -15,11% PEUGEOT 46 208 3.994 5.129 -22,13% PEUGEOT 47 C3 3.639 4.796 -24,12% CITROEN 48 SPORTAGE 2.997 Não há dados Não se aplica KIA 49 AIRCROSS 2.951 4.076 -27,60% CITROEN 50 ASX 2.934 Não há dados Não se aplica MITSUBISHI

Carros mais vendidos em junho de 2018