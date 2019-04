As vendas de carros novos estão em pleno crescimento no Brasil. No acumulado do ano, 496,8 mil carros novos foram emplacados, aumento de 10%, de acordo com levantamento da Fenabrave. Em março, foram vendidos 170 mil carros novos, queda de 1,4% em relação ao ano anterior.

Incluindo caminhões e ônibus, as vendas da indústria em março somaram 209,2 mil unidades. Foi o melhor resultado para março desde 2015, segundo dados preliminares da Anfavea.

O crescimento das vendas vem apesar das dificuldades de algumas montadoras. A Ford irá se desfazer de sua fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo, SP, em um movimento para recuperar a lucratividade na América Latina. O grupo Caoa estaria interessado em comprar a planta para fabricar os veículos sob licença da Ford.

Já a GM decidiu manter sua operação depois de receber um incentivo fiscal do governo do estado de São Paulo.

A GM se mantém líder do mercado, com 19,6% de participação. Logo em seguida estão a Volkswagen, com 13,9%, e a Renault, com 9,4% do mercado de carros.

O carro mais popular é o Onix, da GM. As vendas do hatch pequeno chegaram a 55 mil unidades no acumulado do ano, mais do que o dobro do segundo colocado, o HB20 da Hyundai.

Veja abaixo quais foram os 50 carros mais vendidos no ano até agora, de acordo com ranking da Fenabrave.