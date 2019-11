Os 20 maiores lucros e prejuízos do terceiro trimestre de 2019

O lucro das empresas brasileiras de capital aberto cresceu 10,6% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com levantamento feito pela consultoria Economática.

O lucro consolidado das 309 companhias de capital aberto no trimestre foi de 59,7 bilhões de reais, ante 54 bilhões de reais no mesmo período de 2018, alta de 5,72 bilhões de reais. A empresa de telecomunicação Oi não fez parte do levantamento, pois não entregou o seu demonstrativo financeiro até a data do levantamento.

Os bancos fazem parte do setor mais lucrativo. As 24 instituições, juntas, registraram 21,67 bilhões de reais no trimestre, alta de 14,1%. O valor é quase o dobro da soma do segundo setor, de petróleo e gás, que lucrou 11,94 bilhões de reais no trimestre, com nove empresas, de acordo com os dados da Economática.

Mesmo com a pressão da concorrência maior das fintechs, os grandes bancos continuam vendo seus lucros crescerem. Seus ganhos vieram principalmente da maior oferta de crédito no varejo, para famílias e pequenas empresas. Apesar do maior apetite para emprestar, os calotes permaneceram sob controle.

Outra boa notícia para essas instituições foi a retomada do crescimento das carteiras de grandes empresas após um bom tempo de retração. No Itaú, a carteira de crédito corporativo teve a primeira expansão em mais de três anos, impulsionada por operações no mercado de capitais.

Gigantes como o Itaú e o Bradesco anunciaram, nas últimas semanas, o fechamento de centenas de agências bancárias para compensar pelo avanço dos serviços digitais.

A empresa com o maior lucro do trimestre, porém, não foi um banco. A Petrobras reportou ganhos de 9,1 bilhões no trimestre, cerca de 2,44 bilhões a mais em comparação com o ano passado.

No trimestre, a companhia bateu recordes de produção de óleo. Isso ajudou a impulsionar as exportações de óleo, gasolina e derivados. As vendas de diesel no mercado interno cresceram, devido ao período da safra de grãos no Brasil. Além disso, a companhia vendeu mais gás natural e geração de energia elétrica, ambos influenciados pela piora das condições hidrológicas.

Já o setor de papel e celulose foi o que apresentou o maior prejuízo, de 3,31 bilhões de reais, com quatro empresas. O resultado refletiu principalmente as perdas da Suzano, maior produtora do mundo de celulose de eucalipto, que apresentou o pior resultado do período.

O balanço foi prejudicado pela desvalorização do preço da celulose e pelas vendas e produção menores. O câmbio também prejudicou a companhia, já que a empresa tomou empréstimos para financiar sua fusão com a Fibria.

Veja abaixo os 20 maiores lucros e prejuízos do trimestre e os resultados por setor.

Resultados por setor (em milhões de reais)

Quantidade de empresas Setor Lucro ou prejuízo no 3° tri de 2018 Lucro no 3° tri de 2019 Variação 24 Bancos 18.984 21.652 2.668 9 Petróleo e gás 7.892 11.938 4047 38 Energia Elétrica 3101 7.955 4.854 3 Mineração 5.738 6.516 778 7 Seguradora e corretora de seguros 1780 4.437 2.657 12 Alimentos e Bebidas 2.081 3.402 1.321 5 Água, esgoto e outros sistemas 831 1.673 842 4 Telecomunicações 4.409 1.419 -2.991 18 Comércio 952 1100 147 40 Outros 1142 1.094 -48 5 Eletroeletrônicos 68 1.086 1.018 8 Assistência médica e social 667 675 8 5 Máquinas Industriais 441 485 43 6 Software e Dados 847 457 -390 4 Locadora de automóveis 261 352 91 10 Imobiliária 161 295 135 18 Têxtil 445 214 -232 5 Educação 561 192 -368 20 Construção -678 158 836 3 Minerais não Met -21 48 69 14 Veiculos e peças 163 -38 -201 14 Transporte e serviços 626 -137 -763 5 Agro e Pesca 30 -329 -358 18 Siderurgia e metalurgia 1.939 -592 -2.531 10 Química 1.615 -966 -2.581 4 Papel e Celulose 14 -3.313 -3.326 309 Total Geral 54.050 59.774 5.724

20 maiores lucros do terceiro trimestre de 2019 (em milhões de reais)

Empresa Setor Lucro ou prejuízo no 3° tri de 2018 Lucro no 3° tri de 2019 Variação Petrobras Petróleo e gás 6.644 9.087 2.443 Vale Mineração 5.753 6.542 789 Bradesco Bancos 05.01 5.837 827 Itaú Unibanco Bancos 6.247 5.576 -671 Brasil Bancos 3.175 4.256 1.081 Santander BR Bancos 3.039 3.608 569 BB Seguridade Seguradora e corretora de seguros 874 3.402 2.528 Ambev S/A Alimentos e Bebidas 2.831 2.498 -333 Light S/A Energia Elétrica 6 1.519 1.513 Petrobras BR Petróleo e gás 1.078 1.336 258 Sabesp Agua, esgoto e outros sistemas 565 1.209 614 Whirlpool Eletroeletrônicos 70 1.087 1.016 BTG Banco Bancos 586 1.003 417 Telef Brasil Telecomunicações 3177 965 -2.212 Cosan Petróleo e gás 44 819 775 Engie Brasil Energia Elétrica 475 742 267 B3 Outros 465 720 254 CPFL Energia Energia Elétrica 554 677 123 Eletrobras Energia Elétrica -1.621 651 2.272 Neoenergia Energia Elétrica 499 599 101 Total 20 mais lucrativas 39.471 52.132 12.661

20 maiores prejuízos do terceiro trimestre de 2019 (em milhões de reais)