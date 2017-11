Os 20 maiores lucros do 3º trimestre – Vale em 1º lugar

São Paulo – A Vale apresentou o maior lucro do terceiro trimestre do ano, de acordo com levantamento da Economática. Foram ganhos de mais de 7 bilhões de reais.

A mineradora teve um resultado quatro vezes maior do que o apresentado no mesmo período do ano anterior, principalmente por causa da melhoria dos preços de seus produtos.

Com isso, a companhia disse que está a caminho de reduzir o seu endividamento líquido.

Ela também foi a empresa que teve maior lucro no 1º trimestre deste ano. Por isso, está em segundo lugar no ranking de maiores lucros do acumulado do ano.

O Itaú Unibanco teve o maior lucro nos três trimestres do ano, com ganho superior a 18 bilhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 20 maiores lucros do 3º trimestre e no acumulado do ano.

20 maiores lucros no 3o trimestre de 2017:

Posição no ranking Empresa Setor Lucro liquido no 3° trimestre de 2016 (em milhares de reais) Lucro liquido no 3° trimestre de 2017 (em milhares de reais) Variação (em milhares de reais) 1 Vale Mineração 1.842.181 7.142.986 5.300.805 2 ItauUnibanco Bancos 5.394.496 6.076.731 682.235 3 Bradesco Bancos 3.236.523 2.883.987 -352.536 4 Banco do Brasil Bancos 2.246.177 2.840.884 594.707 5 Santander BR Bancos 1.435.523 1.794.672 359.149 6 Telef Brasil Telecomunicações 952.690 1.222.716 270.026 7 BBSeguridade Seguros 987.930 1.192.219 204.289 8 Cielo Software e Dados 1.009.336 1.017.132 7.796 9 Sabesp Agua e Esgoto 573.887 900.525 326.638 10 Suzano Papel Papel e Celulose 52.824 800.876 748.052 11 Braskem Química 889433 799.370 -90.063 12 Fibria Papel e Celulose 28.637 742.298 713.661 13 Carrefour BR Comércio – 562.000 – 14 Ultrapar Química 376.819 555.146 178.327 15 Eletrobras Energia Elétrica 862.734 537.643 -325.091 16 Btgp Banco Bancos 717.079 500.859 -216.220 17 Cosan Alimentos e Beb 327.512 499.695 172.183 18 CCR SA Transporte Serviç 1.151.148 472.336 -678.812 19 Kroton Educação -124.905 450.834 575.739 20 Tran Paulist Energia Elétrica 4.531.786 449.967 -4.081.819

20 maiores lucros no acumulado de 2017: