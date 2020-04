Os 20 maiores bilionários do mundo em 2020, segundo a Forbes

Jeff Bezos, fundador e presidente da gigante do comércio eletrônico Amazon, é o bilionário mais rico do mundo pelo terceiro ano seguido. O empresário mantém a posição apesar de ter dividido sua fortuna no divórcio com sua ex-esposa, Mackenzie Bezos, que recebeu 36 bilhões de dólares em ações da Amazon na separação.

O mundo tem 2.095 bilionários, segundo levantamento anual feito pela revista Forbes analisando dados até o dia 18 de março. São 58 menos ricaços do que no ranking do ano passado e 226 a menos que nos 12 dias anteriores ao fechamento do ranking, mostrando que nem as pessoas mais ricas do planeta estão imunes à pandemia do coronavírus e às suas consequências.

Mais de metade, 51%, dos bilionários viu sua fortuna encolher em relação ao ano passado. Segundo a Forbes, os bilionários concentram cerca de 8 trilhões de dólares, 700 bilhões de dólares a menos do que em 2019.

Desde o início do ano, nove dos 10 maiores bilionários do mundo viram suas fortunas encolherem. A perda somada foi de quase 111 bilhões até o dia 3 de abril. A única exceção, entre os 10 mais ricos, é Bezos.

267 pessoas que integravam a lista do ano passado não fazem mais parte do seleto clube. O mais famoso deles é Adam Neumann, fundador da empresa de aluguel de escritórios WeWork. Ele perdeu boa parte do patrimônio após o grupo japonês Softbank ter anunciado que desistiu de uma oferta pública de aquisição de 3 bilhões de dólares em ações adicionais da WeWork.

A lista de 2020 tem 178 novatos em relação ao ano passado. Um destaque é Eric Yuan, fundador e presidente da empresa de conferências por vídeo Zoom, que viu o número de downloads – e o preço das ações – disparar desde o início da pandemia. Yuan, com 5,5 bilhões de dólares, está na posição 293 no ranking. A Mackenzie Bezos também é uma novata na lista e figura em 22° lugar.

Veja abaixo os 20 maiores bilionários de 2020, segundo a Forbes.