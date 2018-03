Os 20 brasileiros mais ricos do mundo, segundo a Forbes

São Paulo – Entre os mais de 2,2 mil bilionários do mundo, estão 42 brasileiros.

O primeiro lugar, mais uma vez, é ocupado pelo empresário Jorge Paulo Lemann, sócio do fundo 3G Capital e com participações na AB InBev, Burger King e Kraft Heinz. O banqueiro Joseph Safra, do banco Safra, está logo em segundo lugar, de acordo com levantamento anual feito pela Forbes.

Marcel Hernnmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, também do 3G, e Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, completam a lista dos 5 maiores bilionários do país.

Em todo o mundo, 259 bilionários entraram para a lista da Forbes pela primeira vez, dois deles brasileiros.

José João Abdalla Filho, fundador do Banco Clássico, que tem ações na Eletrobras e Cemig e Luis Frias, fundador do Uol e chairman do PagSeguro entraram na lista em 2018 pela primeira vez, pelas aquisições do banco Clássico e por conta do IPo da PagSeguro, respectivamente.

Elie Horn, fundador da Cyrela, também volta ao ranking da Forbes. Enquanto em 2017 havia 43 bilionários no Brasil, este ano a publicação listou apenas 42.

De acordo com a Forbes, a fortuna do seleto grupo, daqueles que têm mais de 1 bilhão de dólares, soma 9,1 trilhões de dólares, aumento de 18% em relação ao ano anterior.

Confira abaixo quem são os maiores bilionários do Brasil, segundo a Forbes.

1 – Jorge Paulo Lemann

Posição no ranking geral: 29

Fortuna: US$ 27,4 bilhões

Idade: 78

Fonte de riqueza: Cerveja

2 – Joseph Safra

Posição no ranking geral: 36

Fortuna: US$ 23,5 bilhões

Idade: 79

Fonte de riqueza: Bancos

3 – Marcel Herrmann Telles

Posição no ranking geral: 102

Fortuna: US$ 14 bilhões

Idade: 68

Fonte de riqueza: Cerveja

4 – Carlos Alberto Sicupira

Posição no ranking geral: 124

Fortuna: US$ 12 bilhões

Idade: 70

Fonte de riqueza: Cerveja

5 – Eduardo Saverin

Posição no ranking geral: 148

Fortuna: US$ 10,1 bilhões

Idade: 35

Fonte de riqueza: Facebook

6 – Pedro Moreira Salles

Posição no ranking geral: 382

Fortuna: US$ 5,1 bilhões

Idade: 58

Fonte de riqueza: Bancos e mineração

7 – Fernando Roberto Moreira Salles

Posição no ranking geral: 388

Fortuna: US$ 5 bilhões

Idade: 71

Fonte de riqueza: Bancos e mineração

8 – Joao Moreira Salles

Posição no ranking geral: 388

Fortuna: US$ 5 bilhões

Idade: 56

Fonte de riqueza: Bancos e mineração

9 – Walther Moreira Salles Junior

Posição no ranking geral: 388

Fortuna: US$ 5 bilhões

Idade: 61

Fonte de riqueza: Bancos e mineração

10 – Abilio dos Santos Diniz

Posição no ranking geral: 652

Fortuna: US$ 3,5 bilhões

Idade: 81

Fonte de riqueza: Varejo

11 – Walter Faria

Posição no ranking geral: 729

Fortuna: US$ 3,2 bilhões

Idade: 62

Fonte de riqueza: Cerveja

12 – Luis Frias

Posição no ranking geral: 791

Fortuna: US$ 3 bilhões

Idade: 54

Fonte de riqueza: Pagamentos móveis

13 – Ermirio Pereira de Moraes

Posição no ranking geral: 887

Fortuna: US$ 2,7 bilhões

Idade: 85

Fonte de riqueza: Diversificado

14 – Jorge Moll Filho

Posição no ranking geral: 924

Fortuna: US$ 2,6 bilhões

Idade: 73

Fonte de riqueza: Hospitais

15 – Maria Helena Moraes Scripilliti

Posição no ranking geral: 924

Fortuna: US$ 2,6 bilhões

Idade: 87

Fonte de riqueza: Diversificado

16 – Aloysio de Andrade Faria

Posição no ranking geral: 965

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Idade: 97

Fonte de riqueza: Bancos

17 – Jose Roberto Marinho

Posição no ranking geral: 965

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Idade: 62

Fonte de riqueza: Mídia

18 – Roberto Irineu Marinho

Posição no ranking geral: 965

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Idade: 70

Fonte de riqueza: Mídia

19 – Carlos Sanchez

Posição no ranking geral: 965

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Idade: 56

Fonte de riqueza: Remédios genéricos

20 – Jose Luis Cutrale

Posição no ranking geral: 1020

Fortuna: US$ 2,4 bilhões

Idade: 71

Fonte de riqueza: Suco de laranja