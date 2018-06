Os 15 SUVs mais vendidos em maio de 2018

São Paulo – Os SUVs ganharam o gosto dos brasileiros. A venda de utilitários esportivos mais que dobrou nos últimos anos e o segmento pode tomar o lugar dos automóveis hatch pequenos, hoje os preferidos pelos brasileiros.

Atualmente, os SU’s correspondem a 25,2% de todos os carros novos emplacados, segundo ranking da Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores). Já os hatch pequenos, representados pelo Onix da GM, correspondem a 27% do mercado.

De todos os SUVs vendidos, o que mais aumentou as vendas em relação ao ano passado é o Tiguan, da Volkswagen. Em seguida, vem o ASX, da Mitsubishi.

Já entre os 15 mais vendidos, as vendas do Kicks, da Nissan, foram as que mais cresceram de um ano para o outro, mais que dobrando. Em segundo lugar está o Tracker da GM.

A Jeep, com apenas 6% do mercado total, é a montadora responsável pelos dois SUVs mais vendidos em maio.

No total, foram emplacados 164.426 carros em maio de 2018, crescimento de 0,7% em relação ao ano passado. O modelo mais popular continua sendo o Ônix, da GM, montadora que domina 17,2% do mercado.

Veja abaixo quais foram os SUVs mais vendidos em maio de 2018.