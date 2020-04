Os 10 bilionários mais jovens do mundo em 2020, segundo a Forbes

Se o ranking dos maiores bilionários do mundo feito pela Forbes tem apenas 234 mulheres, de um total de 2.095 nomes, a lista dos 10 bilionários mais jovens é um pouco mais diversa.

Com 22 anos, a empresária Kylie Jenner é a bilionária mais jovem do mundo. Com 1 bilhão de dólares, o suficiente para ingressar no ranking realizado pela Forbes, ela está na posição 1990 na lista geral.

Ela alcançou a posição com sua empresa de cosméticos, Kylie Cosmetics, e se tornou famosa ao aparecer no reality show Keeping Up with the Kardashians, que acompanha sua família.

Em novembro do ano passado, a empreendedora vendeu 51% de sua empresa para a gigante de cosméticos Coty por 600 milhões de dólares. Ela continua responsável pelo marketing e pela criação das linhas de cosméticos – e por ser o rosto famoso da marca.

Em seguida na lista dos mais jovens estão Alexandra e Katharina Andresen, norueguesas com 23 e 24 anos. Cada uma delas tem 42% da firma de investimentos Ferd, presidida pelo pai Johan. Gustav Witzoe, também norueguês, conseguiu sua fortuna ao herdar quase metade da Salmar ASA, maior produtora de salmões do mundo.

John Collison, com 29 anos, cofundador e presidente da empresa de pagamentos Stripe e Evan Spiegel, fundador do aplicativo de mensagens e imagens Snapchat, fizeram sua própria fortuna.

Há ainda um brasileiro no ranking de bilionários mais jovens: Pedro de Godoy Bueno, filho do fundador do plano de saúde Amil, Edson de Godoy Bueno. Ele é presidente da Dasa, uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do mundo.

Veja abaixo quem são os 10 bilionários mais jovens do mundo em 2020, segundo levantamento anual da Forbes.