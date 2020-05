Oportunidade na crise: loja digital é saída para ninguém parar

Foram necessários poucos dias de mudanças, e muitos impactos na rotina, para que hábitos de consumo até então tradicionais caíssem por terra. Se antes da quarentena declarada por causa da pandemia de COVID-19, boa parte das relações de comércio ainda aconteciam na esfera física, diversos consumidores experimentaram sua primeira compra on-line durante o isolamento. Segundo dados da Ebit|Nielsen, o número de novos consumidores no e-commerce de supermercados praticamente dobrou, entre os dias 19 e 25 de março.

Já nas duas primeiras semanas de abril, registrou-se um aumento de 30% nas vendas pela internet, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Além disso, 71% dos brasileiros pretendem aumentar o volume de compras on-line, segundo levantamento realizado pela NZN Intelligence no mês de março.

Saindo de casa somente para o necessário, muitos consumidores aprenderam a realizar pedidos pela internet, solicitar comida delivery por meio de aplicativos e até a pagar as contas do dia a dia no ambiente digital. E um grande leque desses novos usuários chegaram para ficar. Diante desse cenário, diversas empresas aceleraram sua entrada na rede para garantir sua fatia do bolo. A boa notícia é que até mesmo os negócios menores, tocados por autônomos ou microempreendedores individuais (MEI), podem apostar no on-line para continuar operando e ampliar as oportunidades no momento.

Recrie seu negócio

De acordo com a quarta edição do Kantar Thermometer, 78% dos brasileiros estão saindo de casa somente para o necessário e 71% deixaram de frequentar shoppings e parques. Por outro lado, as pessoas precisam consumir, mas não querem se expor ao risco de sair às ruas.

Atenta a essa demanda, a Getnet, empresa de meios de pagamentos do Grupo Santander, lançou um produto pensado para os empreendedores, que precisam dar continuidade ao seu negócio neste momento. Trata-se da Loja Digital, uma plataforma de e-commerce prática, simples, efetiva e segura. Além de permitir a criação de um e-commerce sem complicação, a ferramenta gera relatórios e diversos dados que facilitam o processo de gestão.

“Resolvemos montar um serviço de delivery e, com a ajuda da Getnet, criamos nossa loja virtual em apenas dois dias. No ambiente, o cliente pode ver o cardápio, fazer o pedido e realizar o pagamento com total segurança. Nessa primeira semana, o e-commerce representou, aproximadamente, 30% de todas as nossas vendas. Acredito que temos um enorme potencial de crescimento”, compartilha Rafael Martins, um dos sócios do Restaurante Zucco, em São Paulo. Para os proprietários de cafés, bares e restaurantes, que precisam do serviço de delivery neste momento, a Loja Digital é uma ótima alternativa, uma vez que possui taxas inferiores às cobradas pelos aplicativos de entrega.

A seguir, confira os principais diferenciais da Loja Digital, da Getnet:

E-commerce grátis

Os empreendedores que querem fazer um teste, sem comprometimento de verba, podem experimentar a versão totalmente gratuita da plataforma. O pacote especial contempla 200 visitas por mês e permite o cadastro de cinco produtos diferentes.

Investimento sob medida

Além da versão grátis, a Loja Digital conta com mais quatro opções de planos. Para facilitar a entrada do empreendedor no ambiente digital, a Getnet tem oferecido algumas facilidades. Quem aderir ao plano PRO 1 até o final de maio, por exemplo, tem as duas primeiras mensalidades de graça. Todos os planos estão com descontos superexclusivos.

O DNA da marca no ambiente digital

Intuitiva e fácil de navegar, a plataforma oferece uma série de temas e personalizações para imprimir a linguagem do negócio. Bastam alguns passos e a loja já está ativa para vendas e adaptável para qualquer tamanho de tela – do desktop ao celular.

Taxas justas e segurança nas transações

Além de aceitar as principais bandeiras de cartões disponíveis no mercado, a Loja Digital Getnet possui taxas imperdíveis, que ajudam a garantir o lucro do negócio. Confira:

– Crédito à vista: taxa de 2,8%

– Crédito 2x a 6x: taxa de 3%

– Crédito 7x a 12x: taxa de 3,15%

A plataforma ainda garante um exclusivo sistema antifraude capaz de analisar o comportamento de compra do consumidor. Caso seja apontada alguma atividade suspeita, o bloqueio é realizado automaticamente. O custo é de R$ 0,40 por transação.

Recursos para gestão do negócio

A plataforma disponibiliza uma série de ferramentas que auxiliam o gerenciamento do e-commerce. Destaque para:

– Cálculo do frete: permite o cálculo do custo da entrega com base no CEP informado.

– Relatórios de controle de vendas: ajudam a entender quais são os produtos mais e menos comercializados, auxiliando na adequação de campanhas e estratégias.

– E-mail empresarial: domínio com o nome da empresa para profissionalizar ainda mais a comunicação de uma marca.

