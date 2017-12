Operadoras do Galeão notificam aquisição de controle unitário

Brasília – A Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro Aeroporto S.A. e a Excelente B.V., do grupo Changi Airports, apresentaram ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) operação de aquisição de controle unitário. O processo corre sob sigilo no conselho e não há mais informações.

As empresas são responsáveis pela operação do aeroporto do Galeão.

Em agosto, o Cade já havia dado parecer favorável para a modificação da composição acionária do grupo controlador do Riogaleão, com a entrada da chinesa Hainan HNA no lugar da Odebrecht.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também aprovou em setembro o pedido para a modificação acionária do grupo.