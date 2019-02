Opel fabricará veículos Buick na Alemanha para os EUA

Frankfurt – A Opel, uma unidade da General Motors, vai fabricar mais dois veículos em sua fábrica de Ruesselsheim, na Alemanha, incluindo um Buick destinado aos Estados Unidos, disse a companhia nesta sexta-feira.

A medida faz parte de uma estratégia para integrar as linhas de produtos Opel e Buick para compartilhar custos de desenvolvimento, focando ao mesmo tempo as vendas da Opel na Europa e as da Buick nos Estados Unidos e na China.

A Opel já fabrica quatro variantes de seu sedã Insignia, que compartilha as mesmas bases do Buick Regal, na fábrica de Ruesselsheim.

“A produção do Buick em Ruesselsheim vai melhorar ainda mais a nossa utilização de capacidade”, disse o presidente-executivo da Opel, Karl-Thomas Neumann, em um comunicado.