OMC: EUA ignoraram pedido para retirar incentivos fiscais para Boeing

Genebra – A Organização Mundial do Comércio (OMC) informou nesta quinta-feira que os Estados Unidos ignoraram um pedido para retirar os incentivos fiscais subsidiados concedidos à Boeing em Washington, à medida que essa disputa comercial transatlântica, que já dura 15 anos, se aproxima de sanções recíprocas.

A União Europeia (UE) disse que a decisão da OMC confirmou as alegações de que a Boeing continuava a receber subsídios considerados ilegais, mas os Estados Unidos disseram que apenas uma medida, uma redução de impostos no valor de cerca de 100 milhões dólares por ano, violava as regras.