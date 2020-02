De olho na Loft? Vitacon lança plataforma para compra de imóveis

São Paulo — A construtora Vitacon anunciou o lançamento de uma plataforma de venda de imóveis, batizada de iBuyer Vitacon. A ideia é ajudar proprietários a vender de forma mais rápida e eficiente seu imóvel.

Inicialmente, a plataforma só vale para proprietários donos de um imóvel da própria Vitacon, e, por ora, não oferecerá o serviço a empreendimentos de outras construtoras. Por enquanto, também só serão aceitos estúdios de até 35 metros quadrados e produtos lançados a partir de 2018.

Essa limitação deve mudar em breve. “Nosso objetivo é gerar renda por meio de residências e gerar liquidez nas transações, então é provável que em breve esse negócio seja aberto para outros imóveis”, diz Alexandre Frankel, fundador e presidente da Vitacon.

“Uma das preocupações quando se compra um imóvel na planta é, se houver necessidade, vai conseguir vender. Queremos facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes e, se ele tem um Vitacon e quer revender, ele vai receber uma proposta de compra em 48 horas”, disse em nota o presidente da Viatcon, Alexandre Lafer Frankel.

A construtora já afirmou que acredita mais no aluguel do que na compra e venda de imóveis por pessoas físicas, que podem ficar décadas presas a um financiamento.

No final de 2018, a Vitacon começou a lançar empreendimentos que só têm apartamentos para alugar. Já são três prédios voltados exclusivamente para locação e, a partir de 2020, a Vitacon não deverá vender mais nenhum apartamento a moradores finais.

Agora, quer levar a mesma flexibilidade aos seus investidores ao oferecer a possibilidade de recomprar seus imóveis. “Cada vez menos queremos comercializar um imóvel, mas sim produtos de investimento com rentabilidade”, diz Frankel.

A Vitacon vai comprar o imóvel, de modo que o proprietário terá mais liquidez, e depois revendê-lo no iBuyer. A construtora também pode intermediar o processo de compra e venda para proprietários que não tenham tempo para lidar com esse processo, sem necessariamente comprar o imóvel.

Novidade

Outra possibilidade é alugar o imóvel na plataforma da Housi, divisão de aluguel que nasceu dentro da Vitacon, para gerenciar os apartamentos da construtora, e hoje já administra muito mais imóveis de outros proprietários e construtoras.

A Housi também irá lançar, nos próximos dias, um serviço de aluguel instantâneo. O proprietário receberá um valor fixo todo mês, esteja o imóvel vazio ou ocupado, e a Housi arca com os custos, burocracias e operações de alugar o apartamento.

Concorrência

O modelo de compra e venda de imóveis da Vitacon é relativamente parecido ao da Loft. A startup fundada em 2018 e foi a última brasileira a atingir, no fim do ano passado, o status de unicórnio, com valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares. A Loft já transacionou mais de 2 bilhões de reais em vendas de imóveis.

O serviço da Loft é mais completo do que o que se propõe a iBuyer: a Loft compra o imóvel do proprietário, o reforma e revende em sua plataforma a um preço maior. A empresa usa inteligência de dados e uma ampla base de preços para dar ao imóvel um preço condizente com seu valor – nem maior, nem menor.

Tal como a Loft, a Vitacon já cuida atualmente da decoração dos imóveis vendidos aos clientes. Para ser vendida no iBuyer, a unidade precisa estar quitada. Mas os proprietários poderão, por exemplo, vender imóveis comprados na planta e que ainda não foram entregues.

Sobre a concorrência, Frankel não se preocupa. “Não são modelos diretamente concorrentes e com a nova economia veremos mais empresas colaborando do que competindo”, diz.

Criada há dez anos, a Vitacon especializou-se em imóveis compactos. A média de área útil dos apartamentos lançados pela empresa é de 23 metros quadrados, com sala, quarto e cozinha integrados. O espaço menor facilita a limpeza, a decoração e a manutenção.

De acordo com Frankel, a Vitacon acompanha uma mudança geracional: os jovens saem mais cedo da casa dos pais, iniciam uma família mais tarde e já não veem grande valor em ter um carro. Proximidade, portanto, é cada vez mais importante. Como os espaços privados são pequenos, a construtora investe nas áreas comuns. Há coworking, restaurante, academia e lavanderia compartilhados.

O ápice da estratégia veio no ano passado, quando a empresa lançou em novembro um hotel-cápsula com quartos de dois metros quadrados na Vila Olímpia, em São Paulo. A Vitacon é também dona da startup Housi, seu braço de aluguel de imóveis. Neste segmento, a empresa concorre com nomes como a startup Quinto Andar – que também tornou-se unicórnio em 2019 – e sites mais consolidados, como o Grupo Zap.