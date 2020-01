Oi vende imóvel no Rio de Janeiro por R$120,5 milhões

São Paulo — A operadora de telecomunicações Oi, que está em recuperação judicial, afirmou nesta quinta-feira que assinou acordo para venda de imóvel no Rio de Janeiro a gestora de recurso Alianza por 120,5 milhões de reais, como parte do projeto de venda de ativos não essenciais.

Segundo a Oi, a operação foi autorizada pela 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, após a manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do administrador judicial.

A transferência do imóvel e o recebimento do preço ocorrerão em março, após cumprimento de algumas condições contratuais, informou a companhia em comunicado.