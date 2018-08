Oi tem rejeição de justiça portuguesa em plano de recuperação

São Paulo – A operadora de telefonia Oi disse nesta quarta-feira que a justiça portuguesa rejeitou pedido de reconhecimento do plano de recuperação judicial da empresa e que vai recorrer da decisão.

De acordo com comunicado enviado ao mercado, a Oi disse que o juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa entendeu que seria necessário o trânsito em julgado da decisão da justiça brasileira que homologou o plano de recuperação no início do ano para reconhecer o acerto. O juiz não se pronunciou sobre mérito do plano, disse a Oi.

“A Oi respeitosamente discorda da decisão do juízo português e esclarece que pretende interpor o recurso cabível”, disse a companhia, acrescentando que o plano já foi reconhecido por tribunais nos Estados Unidos e na Holanda.

A Oi disse ainda que a decisão portuguesa não “impacta na higidez e plena eficácia do plano, cuja execução foi resguardada pelo juízo de recuperação judicial”.