Oi tem pior avaliação do consumidor de telefonia do Brasil

Brasília – A operadora de telefonia Oi ficou com as piores notas dos consumidores de telefonia do País, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 13, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A pesquisa, que está em sua terceira edição, englobou as principais operadoras brasileiras de banda larga fixa, telefonia fixa, telefonia móvel e TV por assinatura. No total, foram entrevistados 140 mil consumidores em todos os Estados brasileiros.

As empresas avaliadas foram Algar Telecom, BrisaNet, Cabo Telecom, Claro, Net, Nextel, Nossa TV, Oi, Porto Seguro, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo. Foram mais de 40 questionamentos apresentados aos usuários, que votaram em serviços com notas que variavam de pior para melhor, em índices de zero a dez. A coleta de dados ocorreu entre 26 de julho e 3 de dezembro de 2017.

No índice de satisfação geral com os serviços, a Oi obteve a pior nota nas modalidades de serviço celular pós-pago (6,20), pré-pago (6,66) e banda larga fixa (5,67). Na categoria de TV por assinatura, a pior avaliação de satisfação geral ficou com a Net (6,61).

Entre as grandes prestadoras de serviço celular pós-pago, o melhor índice ficou com a Vivo (7,26), mas a melhor avaliação desse tipo de serviço ficou com a operadora Porto Seguro. Nos serviços pré-pago de telefonia celular, o melhor desempenho entre as principais operadoras foi dado para a Vivo (6,88), mas a que se destacou foi a Sercomtel (7,71).

Em relação aos serviços de banda larga fixa, a TIM obteve nota (7,54), só atrás da Cabo Telecom (7,64). Quanto à TV por assinatura, a Claro obteve nota 7,24, atrás apenas da Nossa TV (8,96).

A análise da satisfação geral pelos serviços mostra que, em 2017, houve uma piora na percepção dos serviços prestados no País em relação às pesquisas feitas em 2016 e 2015. Em serviços de TV por assinatura, o índice geral neste ano ficou em 6,93, ante 7,00 verificado em 2016 e 7,14 de 2015. No mesmo intervalo, respectivamente, a percepção da telefonia fixa ficou em 6,92, ante 6,93 e 6,97 dos anos anteriores. A banda larga fixa também caiu para 6,23, ante 6,26 e 6,58.

Houve percepção geral de melhora no índice das telefonias móvel pré e pós-paga. O celular pós-pago ficou com nota de 6,99 em 2017, contra 6,86 do ano anterior e 6,72 de 2015. No mesmo período, o pré-pago ficou com 6,83, ante 6,78 e 6,62 dos anos anteriores.

Por meio de nota, a Oi informou que tem investido continuamente na expansão da rede e na melhoria de qualidade dos serviços, e com isso vem apresentando avanços operacionais.

“No ano passado, a Oi reduziu em 23% o volume das reclamações no call center da Anatel, taxa que supera a registrada pelo mercado. No mesmo período, as ações junto aos Juizados Especiais Cíveis (JECs) registraram redução de 46% em relação ao ano anterior”, declarou a empresa. “A companhia continuará intensificando seus esforços e investimentos com vistas à melhoria da qualidade dos serviços que presta aos clientes.”