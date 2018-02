Oi paga 2ª parcela de acordo de dívidas de até R$ 50 mil

São Paulo – A Oi informou nesta sexta-feira, 9, que está pagando a segunda parcela do programa para acordo com credores, quitando os 10% de dívida remanescente para quem tinha até R$ 50 mil a receber e optou por aderir à iniciativa. Com isso, a companhia irá desembolsar R$ 21 milhões nessa etapa.

Foram cerca de 30 mil acordos fechados em todo Brasil. O prazo de pagamento da segunda parcela era de até 10 dias a partir da publicação da homologação do plano de recuperação judicial, que ocorreu em 5 de fevereiro, e o pagamento é feito diretamente na conta dos credores que aderiram ao programa, segundo explicou a empresa.

“Estamos cumprindo nossos compromissos, como sempre fizemos ao longo do processo de recuperação judicial, que seguiu todos os ritos previstos”, afirmou em nota o presidente da Oi, Eurico Teles. “O programa foi desafiador, em função da sua abrangência nacional, mas foi muito bem recebido pelos credores e os resultados foram positivos”, completou.

No programa para acordo com credores, 37 mil deles se cadastraram na plataforma eletrônica http://www.credor.oi.com.br para receber valores de até R$ 50 mil.

O pagamento foi estabelecido em duas parcelas: a primeira, correspondente a 90% do valor, aconteceu em até 10 dias úteis após a assinatura do termo de acordo; e os 10% do crédito remanescente estão sendo pagos agora, decorridos 10 dias da publicação da homologação do Plano de Recuperação Judicial.