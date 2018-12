Oi firma parceria com a Nokia para transformação de rede

São Paulo – A Oi firmou com a Nokia uma parceria tecnológica de longo prazo para atender à demanda crescente por conectividade no Brasil. O negócio engloba novos contratos celebrados com fornecedores de equipamentos para sustentar a transformação de toda a rede de banda larga fixa e móvel da Oi.

“Além de possibilitar a expansão da cobertura de fibra ótica residencial e banda larga móvel, o projeto deixa a rede da companhia preparada para a chegada do 5G, quando esta tecnologia estiver disponível no Brasil”, diz a Oi, em nota.

A iniciativa faz parte da reestruturação operacional prevista no plano de recuperação judicial da Oi, que está focado na expansão da rede de fibra ótica e no aumento da cobertura de dados móvel. Os novos contratos preveem que os projetos sejam concluídos em até cinco anos, podendo ser antecipados. O processo de transformação da rede da Oi já teve início e vem sendo realizado com recursos previstos no orçamento deste ano.

Segundo a empresa, o projeto prevê adoção de tecnologia que unifica os serviços 2G, 3G e 4G em um único equipamento, preparando todo o espectro de frequências da Oi para a tecnologia 4,5G, deixando também a rede preparada para o 5G.

A parceria com a Nokia foi formalizada na terça-feira na sede da empresa, em Espoo, na Finlândia. Participaram do ato o presidente da Oi, Eurico Teles, e o CEO da Nokia, Rajeev Suri, além de outros executivos.

“Com mais essa parceria tecnológica de longo prazo, esperamos consolidar nossa rede de fornecedores e nos beneficiar de maior eficiência operacional conforme prosseguimos com nosso processo de reestruturação”, afirmou, em nota, Eurico Teles.