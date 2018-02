Oi: empresas em recuperação têm geração de caixa negativa

São Paulo – As empresas do Grupo Oi que estão em recuperação judicial registraram uma Geração de Caixa Operacional Líquida negativa em R$ 34 milhões em dezembro de 2017, ante resultado negativo de R$ 454 milhões em novembro.

Segundo as informações divulgadas pelo escritório de advocacia Arnoldo Wald, administrador judicial do processo de recuperação, houve um aumento de R$ 27 milhões na conta de recebimentos, e queda de R$ 192 milhões no volume de pagamentos e de R$ 201 milhões nos investimentos.

Na conta de recebimentos, a Oi totalizou um fluxo de R$ 2,716 bilhões em dezembro, alta de 1% em relação ao mês anterior. Segundo o relatório, o destaque no mês foi o crescimento de 1,7% nos recebimentos de clientes, para R$ 1,905 bilhão. O relatório informa que este avanço se deu por conta da campanha para recuperar créditos em atraso.

No fluxo de pagamentos houve um recuo de 7% em dezembro, para R$ 2,56 bilhões. Segundo a Oi, a principal responsável pelo resultado foi a rubrica Fornecedores de Materiais/Serviços, com redução de R$ 417 milhões, para R$ 1,839 bilhão. Segundo a Oi, essa queda foi influenciada, em parte, pelo feriado bancário do dia 29 de dezembro, já que os vencimentos dos últimos dias do ano acabaram ficando para janeiro.

Já os investimentos tiveram redução de 51,5% em dezembro ante novembro, para R$ 190 milhões. O volume de investimentos totais em 2017 foi de R$ 4,249 bilhões.

Com isso, o saldo final de Caixa Financeiro das empresas em recuperação da Oi chegou a R$ 6,881 bilhões ao final do ano passado, praticamente estável em relação a novembro.